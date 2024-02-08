- Pakistan'da halk sandık başında
Hükümet mobil hizmetleri durdurdu
İSLAMABAD - Pakistan'da halk genel seçimler için sandık başına giderken, Pakistan hükümeti ülkede güvenliği sağlamak amacıyla mobil hizmetleri durdurdu.
Pakistan'da halk genel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek yeni hükümetin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemleri 90 bin 675 seçim merkezinde yerel saatle 08.00'de başlarken, sandıklar 17.00'de kapanacak. Pakistan'da 128 milyon kayıtlı seçmenin oylarıyla 336 sandalyeli Ulusal Meclis'in 266'sının sahibi belli olacak. Meclisteki 266 sandalye için 5 bin 121 aday yarışırken, 10 sandalye azınlıklar, 60 sandalye ise kadın milletvekilleri için ayrıldı.
Mobil hizmetler kesildi
Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kötüye giden güvenlik durumu nedeniyle ülke genelinde mobil hizmetleri geçici olarak durdurma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Son dönemde artan ve çok sayıda can kaybına neden olan terör eylemleri ülkedeki güvenlik ortamını sarsmıştır. Bu nedenle güvenlik tehditlerine karşı önlem alma ihtiyacı doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Seçim yasağı kalkan Navaz Şerif oyunu kullandı
Ocak ayında seçim yasağı kaldırılan Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Başkanı Navaz Şerif ise oyunu Lahor kentinde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Şerif, halkı ülkenin ilerlemesi için oy kullanmaya çağırdı.
Imran Khan seçimde aday olamadı
Öte yandan hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle 5 Ağustos'tan bu yana hapiste olan Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunmuş ve 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Hakkında 5 yıl seçim yasağı bulunan Khan, seçimde aday olamadı.
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