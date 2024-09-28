Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde "Mi-8" tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ağır yaralandı.
Pakistan medyasına göre, charter uçuşu gerçekleştiren "Mi-8" tipi helikopter, motor arızası nedeniyle Kuzey Veziristan'daki petrol sahasına düştü.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, güvenlik güçlerince en yakın hastanelere kaldırıldı.
Helikopteri kiralayan Mari Petroleum Şirketi'nden yapılan açıklamada, kazanın teknik problemler sebebiyle meydana geldiği, bölgedeki güvenlik sorunlarıyla ilgisinin bulunmadığı bildirildi.
Personel taşıdığı kaydedilen helikopterdeki pilotların Rusya vatandaşı olduğu belirtildi.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Helikopter Kazası: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?