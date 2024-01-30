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Pakistan'da İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
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Pakistan'da İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'devlet sırlarını ifşa etmekle' suçlanarak 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı, İmran Han ve Kureyşi'ye Adiala Hapishanesi'nde sözlü olarak iletilmiştir. Han ve Kureyşi'nin avukatları, hapis cezalarına itiraz edeceklerini belirtmiştir.

Pakistan\'da İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi\'ye 10\'ar yıl hapis cezası
30.01.2024 - 11:01,
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Pakistan'da mahkeme, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada, 10'ar yıl hapis cezası aldıklarına ilişkin mahkeme kararını, Ravalpindi'de Adiala Hapishanesi'nde bulunan İmran Han'a ve Kureyşi'ye sözlü olarak iletti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari, Han'ın ve Kureyşi'nin haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.

Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
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