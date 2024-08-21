Pakistan'da İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin yanlış bilgi yayma suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı

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Pakistan'da İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin yanlış bilgilerin, sosyal medya aracılığıyla yayılmasında rol oynadığı suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Pakistan'ın Lahor kentindeki polis yetkilisi İmran Kishwar, yaptığı açıklamada, İngiltere'de 3 çocuğun ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı hakkında yanlış bilgi yayan bir şüpheliye dair soruşturma yürüttüklerini bildirdi.

Kishwar, şüphelinin 32 yaşındaki Farhan Asif olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Asif'in sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Kishwar, şüphelinin İngiltere'deki saldırgan hakkında sosyal medya üzerinden yanlış bilgi yaymakla suçlandığını kaydetti.

Kishwar, Asif'in yanlış bilginin kaynağının kendisi olmadığını, ancak sosyal medyadan paylaştığını iddia ettiğini aktardı.

Polis, bu davayı siber terörizmle ilgili konulara bakan Federal Soruşturma Ajansına (FIA) devretti.

İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olayları

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da, 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, ayrıca 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı saldırı sonrası başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Saldırının ertesi günü Telegram, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarında koordine olan ve spekülatif haberler yayan aşırı sağcı gruplar, kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri gerekçesiyle çağrı yapmış ve sonrasında şiddet eylemleri gerçekleştirmişti.

Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın olduğu olaylarda aşırı sağcılar, polis ve karşıt görüştekilerle çatışmış, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar vermişti.

Ülkede 7 Ağustos'ta 100'den fazla aşırı sağcı şiddet eyleminin planlandığı saatlerde karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak aşırı sağcılarının sayısını geride bırakmıştı.

Saldırganın daha sonra 17 yaşında, Ruanda asıllı, Hristiyan bir ailenin çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de 9 Ağustos'ta 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.