Pakistan'da İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin yanlış bilgilerin sosyal medya aracılığıyla yayılmasında rol oynadığı suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci serbest bırakıldı

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Pakistan'da İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin yanlış bilgilerin sosyal medya aracılığıyla yayılmasında rol oynadığı suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Farhan Asif serbest bırakıldı.

Pakistan basınına göre, Lahor eyaletindeki ilgili mahkeme Asif hakkındaki kararını verdi.

İngiltere'de Müslüman ve göçmen karşıtı olayları kışkırttığı iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan gazeteci Farhan Asif salıverildi.

Federal Soruşturma Kurumu (FIA) tarafından Lahor'daki ilgili mahkemeye sunulan raporda, Asif'in yalan haberlerin yayılmasının "ana merkezi" olmadığı belirtildi.

32 yaşındaki Asif, İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da meydana gelen olaylar hakkında yanlış bilgi yayma şüphesiyle Pakistan'ın Lahor kentinde gözaltına alınmıştı.

İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olayları

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da, 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, ayrıca 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı saldırı sonrası başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Saldırının ertesi günü Telegram, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarında koordine olan ve spekülatif haberler yayan aşırı sağcı gruplar, kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri gerekçesiyle çağrı yapmış ve sonrasında şiddet eylemleri gerçekleştirmişti.

Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın olduğu olaylarda aşırı sağcılar, polis ve karşıt görüştekilerle çatışmış, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar vermişti.

Ülkede 7 Ağustos'ta, 100'den fazla aşırı sağcı şiddet eyleminin planlandığı saatlerde karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak aşırı sağcılarının sayısını geride bırakmıştı.

Saldırganın daha sonra 17 yaşında, Ruanda asıllı, Hristiyan bir ailenin çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de 9 Ağustos'ta, 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.