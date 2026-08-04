Pakistan\'da İntihar Saldırısı: 19 Ölü

İSLAMABAD, 4 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Svat ilçesinde pazar günü düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Svat Emniyet Sözcüsü Nasir İkbal Karimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, karakolun ana kapısından içeri girmeye çalışırken polis tarafından durdurulan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi. Saldırıda polis memurlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten Karimi, hastanede tedavi gören 4 yaralının daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 19'a yükseldiğini belirtti.

Sözcü, yaralıların bölgedeki farklı hastanelerde tedavisinin sürdüğünü ve bombalı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Saldırıyı, yasadışı silahlı grup Pakistan Talibanı üstlendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi talimatını verdi.

Şerif, ülkeyi terörden tamamen arındırana kadar mücadeleyi sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi.