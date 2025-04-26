Pakistan'da İsrail Protestosu: Dükkanlar Kapandı

Pakistan'da ülke genelinde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen dükkan kapatma eylemine, birçok işletme destek gösterdi.

Geo News televizyonunun haberine göre, Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Hafız Naimur Rehman, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'i desteklemek adına ülke genelinde dükkan kapatma eylemi çağrısı yaptı.

Ülkenin Lahor, Karaçi, Rawalpindi, Peşaver, Muree, Pakpattan, Gojra ve diğer kentlerinde pek çok işletme, dükkanlarını kapatarak eyleme katıldı.

Rawalpindi kentinde, eylemlere Eczacılar Birliğinin de katılması üzerine çoğu eczane, dükkanlarını açmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısı da 117 bin 524'e yükseldi.