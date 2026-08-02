Pakistan'da Karakol Önünde Patlama: 7 Ölü, 20 Yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, eyaletin Swat bölgesindeki bir polis karakolu önünde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, karakola girmeye çalışırken görevdeki polislerce durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini kaydetti.

Yüzlerce kişinin bir protesto için bölgede toplandığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirten yetkililer, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.