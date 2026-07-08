Pakistan'da Kargo Uçağı Arama Kurtarma Operasyonu

İSLAMABAD, 8 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, Umman Denizi üzerinde seyrederken beş kişilik mürettebatıyla kaybolan kargo uçağına yönelik arama kurtarma operasyonu başlattı.

Pakistan Havalimanları İdresi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'ye gitmekte olan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, salı günü yerel saatle 21.18'de navigasyon sisteminde arıza bildirdi. Bunun üzerine Karaçi Bölge Kontrol Merkezi tarafından uçağa derhal yönlendirme sağlandı.

Dakikalar sonra radarda hızla irtifa kaybettiği ve yönünü keskin şekilde değiştirdiği anlaşılan uçakla Karaçi'nin yaklaşık 155 deniz mili batısında hem radar hem de telsiz temasının kesildiği ifade edildi.

İdare, arama kurtarma koordinasyon merkezinin seferber edildiğini ve kayıp uçağın yerinin tespit edilmesi amacıyla çok sayıda kurumun katılımıyla denizde koordineli bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığını bildirdi.