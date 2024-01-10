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Pakistan'da Milletvekili Adayı ve Korumaları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Milletvekili Adayı ve Korumaları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde milletvekili adayı Kelimullah Han ile 2 koruması, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda başka bir milletvekili adayı da silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Genel seçimler öncesi terör olaylarında artış gözleniyor.

Pakistan\'da Milletvekili Adayı ve Korumaları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 22:03,
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan milletvekili adayı Kelimullah Han ile 2 koruması öldü.

Dawn gazetesindeki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde, kimliği belirsiz kişiler, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olan Kelimullah Han'ın aracına silahlı saldırı düzenledi.

Yetkililer, Han'ın ve 2 korumasının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Han, Kuzey Veziristan bölgesinden bağımsız milletvekili adayı olmuştu.

Genel seçimler öncesi saldırılar arttı

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekili adayı Aslam Buledi'ye de Belucistan'ın Turbat bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan Buledi, hastaneye kaldırıldı.

Belucistan'da geçici hükümetin Başbakanı Ali Mardan Domki, saldırıyı şiddetle kınayarak, eyaletteki tüm milletvekili adaylarına üst düzey güvenlik sağlanması için talimat verdi.

8 Şubat'taki genel seçimler öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Eski milletvekili Muhsin Davar, 3 Ocak'ta Kuzey Veziristan'da konvoyuna yönelik silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İslam Uleması Cemiyeti Partisinden milletvekili adayı olan Kari Hayrullah da 3 Ocak'ta Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde bombalı saldırıya uğramıştı. Hayrullah, saldırıdan kurtulmuştu.

Kaynak: AA
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