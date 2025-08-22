Pakistan'da Muson Yağmurları 24 Can Aldı

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan genelinde son 24 saat içinde yağışların neden olduğu olaylar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, perşembe günü yaptığı açıklamada en fazla can kaybının 14'ü çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşandığını belirtti. Güney Sindh eyaletinde ise 2 can kaybı kaydedilirken, Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de de 1 can kaybının yaşandığı bildirildi.

Açıklamada can kayıplarının çoğunlukla şiddetli muson yağmurları nedeniyle evlerin yıkılması, ani seller ve elektrik çarpmaları kaynaklı olduğu belirtildi.

Resmi verilere göre, haziran ayı sonundan bu yana Pakistan'da görülen mevsimsel yağışlar ülke genelinde 771 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.