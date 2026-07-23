LAHOR, 23 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu son 24 saat içinde ülke genelinde muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
26 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren muson yağışları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye, yaralananların sayısı ise 187'ye yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Muson Yağmurları Can Aldı - Son Dakika
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