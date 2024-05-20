Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika
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Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Pakistan\'da on binlerce kişi Filistin\'e destek için yürüdü

Pakistan'ın Peşaver kentinde Cemaat-i İslami Partisi tarafından düzenlenen 'Gazze Yürüyüşü'ne on binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte Filistin bayrakları taşınırken, İsrail'e tepki sloganları atıldı. Eylemciler, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırıma sessiz kalmasını eleştirdi. Cemaat-i İslami Partisi lideri Hafız Naimur Rahman, konuşmasında uluslararası toplumun Gazze'deki soykırıma sessiz kaldığını belirtti ve Pakistan halkının Filistin'e destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

20.05.2024 10:37
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Pakistan'ın Peşaver kentinde on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

Cemaat-i İslami Partisinin düzenlediği "Gazze Yürüyüşü"ne katılan on binlerce kişi, partinin yeni seçilen lideri Hafız Naimur Rahman önderliğinde yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, Filistin'e destek ve İsrail'e tepki sloganları attı.

Eylemciler, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırıma sessiz kalmasını eleştirdi.

Filistin kefiyesi giyen Cemaat-i İslami Partisi lideri Rahman, burada yaptığı konuşmada, Arap yöneticiler de dahil olmak üzere uluslararası toplumun "Gazze'deki soykırıma sessiz kaldığını" söyledi.

"ABD ve Batılı hükümetlerin para ve silah desteğine sahip olan siyonist devlet, özgürlük rüzgarını bastırmakta başarısız oldu. Hamas gibi küçük bir direniş grubu, onun tüm teknoloji ve stratejisini yenilgiye uğrattı." diyen Rahman, Pakistan halkının Filistin'e haklı davasında desteğini sürdüreceğini ifade etti.

İsrail'in baskılarına devam ettiği Batı Şeria ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için dünyanın birçok ülkesinde destek gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika

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