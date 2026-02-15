Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Pakistan'da yolcu otobüsünün beton kiriş yüklü tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Geo News gazetesinin haberine göre Sindh eyaletinde Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile beton kiriş yüklü tır çarpıştı.
Polis, kazada otobüsteki 9 yolcu ile şoför ve muavinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Kazaya karışan otobüsün ters şeritte ilerlediği açıklandı.
