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Pakistan'da Polis Aracına Yapılan Bombalı Saldırıda 6 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Polis Aracına Yapılan Bombalı Saldırıda 6 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında meydana gelen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 22 polis ise yaralandı. Saldırı sonucunda araçtaki polislerin, çocuk felci aşılama ekiplerinin güvenliğini sağlamak üzere seyir halinde oldukları belirtildi. Patlamanın sorumluluğunu üstlenen herhangi bir grup ya da kişi henüz çıkmadı. Güvenlik güçleri bölgede arama operasyonu başlattı.

Pakistan\'da Polis Aracına Yapılan Bombalı Saldırıda 6 Polis Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 12:09,
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ÇEKİM TARİHİ: 8 Ocak 2024

Patlama alanından çeşitli görüntüler

Pakistan'daki kurtarma görevlileri ve polis yetkilileri, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında patlayan bomba nedeniyle 6 polisin hayatını kaybettiğini, en az 22 polisin ise yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki polise göre, eyaletin Bajaur bölgesinde bir polis kamyonu sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı ile hedef alındı.

Olay anında araçtaki polislerin, bölgedeki çocuk felci aşılama ekiplerinin güvenliğini sağlamak üzere seyir halinde oldukları belirtildi.

Olayın ardından kurtarma ekipleriyle birlikte kalabalık bir polis ekibi bölgeye intikal ederek yaralıları yakındaki bir hastaneye nakletti. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alarak çevrede arama operasyonu başlattı.

Henüz patlamanın sorumluluğunu üstlenen herhangi bir grup ya da kişi çıkmadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Pakistan'da Polis Aracına Yapılan Bombalı Saldırıda 6 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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