Pakistan'da Polis Saldırısı: 2 Ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel polis yetkilileri, Mohmand bölgesinde polis devriyesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.