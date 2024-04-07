Pakistan\'da Ramazan Ayında Tel Şehriye Üretimi Hız Kazanıyor

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LAHOR, 7 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentindeki bir tesiste çalışan işçiler Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında kullanılan geleneksel tel şehriye üretimi için hummalı bir çalışma içinde.

Pakistan'da halk, sahurda ağır yemeklerden kaçınmak için sıcak süt ve çay ile birlikte pheni adı verilen yuvarlak kızarmış tel şehriye demetlerini tüketmeyi tercih ediyor.