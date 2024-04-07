LAHOR, 7 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentindeki bir tesiste çalışan işçiler Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında kullanılan geleneksel tel şehriye üretimi için hummalı bir çalışma içinde.
Pakistan'da halk, sahurda ağır yemeklerden kaçınmak için sıcak süt ve çay ile birlikte pheni adı verilen yuvarlak kızarmış tel şehriye demetlerini tüketmeyi tercih ediyor.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Ramazan Ayında Tel Şehriye Üretimi Hız Kazanıyor - Son Dakika
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Demirkent TOKİ ilkokulundan 120 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete ederek polislere çiçek takdim etti. Öğrencilere emniyet binası gezdirilerek, polis araçlarının tanıtıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetim sonucunda ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.
Isparta'da park halindeki bir otomobil, elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosfer oluşturuldu.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde, çeyrek asırdır sürdürülen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da gerçekleştirildi. Evci eski Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıyüce tarafından her yıl düzenlenen iftar yemeği, Evci köy konağında yapıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 64 yaşındaki Zeki K., tarım aracı olan 'Patpat'a bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeki K.'nın sağlık durumu kritik.
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