Pakistan'da Ramazan Bayramı Öncesi Güvenlik Önlemleri

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde, Ramazan Bayramı öncesinde olası güvenlik tehditleri nedeniyle 14 bölge "yüksek hassasiyetli", 10 bölge ise "hassas" ilan edildi.

Söz konusu bölgelerde güvenliğin sağlanması için polis ve acil durum ekipleri dahil tüm kolluk kuvvetleri alarma geçerken, personelin izinleri iptal edildi ve bayram süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için özel görev planlamaları yapıldı.

Yetkililer, eyalet genelindeki hastanelere olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verildiğini aktarırken, Çarsadda'da güvenlik durumunu değerlendirmek ve bayram öncesi önlemleri gözden geçirmek üzere üst düzey bir toplantı düzenlendiğini bildirdi.

Toplantıda camiler, pazar yerleri ve diğer hassas noktalarda güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Bölgede yasa dışı bulunan kişilere yönelik denetimlerin artırılması planlanan toplantıda, ayrıca şüpheli unsurların yakından izlenmesi kararı alındı.