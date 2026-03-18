Pakistan'da Ramazan Bayramı Öncesi Güvenlik Önlemleri
Pakistan'da Ramazan Bayramı Öncesi Güvenlik Önlemleri

18.03.2026 10:11
Hayber Pahtunhva'da 14 bölge 'yüksek hassasiyetli' ilan edildi, güvenlik önlemleri artırıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Ramazan Bayramı öncesinde olası güvenlik tehditleri nedeniyle 14 bölge "yüksek hassasiyetli bölge" ilan edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde, Ramazan Bayramı öncesinde olası güvenlik tehditleri nedeniyle 14 bölge "yüksek hassasiyetli", 10 bölge ise "hassas" ilan edildi.

Söz konusu bölgelerde güvenliğin sağlanması için polis ve acil durum ekipleri dahil tüm kolluk kuvvetleri alarma geçerken, personelin izinleri iptal edildi ve bayram süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için özel görev planlamaları yapıldı.

Yetkililer, eyalet genelindeki hastanelere olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verildiğini aktarırken, Çarsadda'da güvenlik durumunu değerlendirmek ve bayram öncesi önlemleri gözden geçirmek üzere üst düzey bir toplantı düzenlendiğini bildirdi.

Toplantıda camiler, pazar yerleri ve diğer hassas noktalarda güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Bölgede yasa dışı bulunan kişilere yönelik denetimlerin artırılması planlanan toplantıda, ayrıca şüpheli unsurların yakından izlenmesi kararı alındı.

Kaynak: AA

