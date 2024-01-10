Pakistan\'da saldırı ve çatışmada 6 ölü, 2 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen saldırı ve bir çatışmada 1 sivil, 3 polis ve 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Kohat bölgesinde militanlar, güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 sivil ve 3 polis yaşamını yitirdi.

Lakki Marvat bölgesinde ise militanlar ile Pakistan ordusuna mensup askerler arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.