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Pakistan'da saldırı ve çatışmada 6 ölü, 2 militan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da saldırı ve çatışmada 6 ölü, 2 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen saldırı ve bir çatışmada 1 sivil, 3 polis ve 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi. Hayber Pahtunhva'nın Kohat bölgesindeki güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 1 sivil ve 3 polis öldü. Lakki Marvat bölgesinde ise Pakistan ordusu ile militanlar arasında çatışma çıktı ve 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan\'da saldırı ve çatışmada 6 ölü, 2 militan etkisiz hale getirildi
10.01.2024 - 20:01,
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen saldırı ve bir çatışmada 1 sivil, 3 polis ve 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Kohat bölgesinde militanlar, güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 sivil ve 3 polis yaşamını yitirdi.

Lakki Marvat bölgesinde ise militanlar ile Pakistan ordusuna mensup askerler arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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