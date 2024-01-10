Pakistan\'da saldırı ve çatışmada 6 ölü, 2 militan etkisiz hale getirildi

19:11 • •
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen saldırı ve bir çatışmada 1 sivil, 3 polis ve 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Kohat bölgesinde militanlar, güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 sivil ve 3 polis yaşamını yitirdi.
Lakki Marvat bölgesinde ise militanlar ile Pakistan ordusuna mensup askerler arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.
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