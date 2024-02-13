Pakistan'da Seçim Zaferini Kutlayan Araç Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Seçim Zaferini Kutlayan Araç Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Pakistan\'da Seçim Zaferini Kutlayan Araç Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim zaferini kutlamak için oluşturulan araç konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

13.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim zaferini kutlamak için oluşturulan araç konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde Pakistan Halk Partisinden (PPP) milletvekili olan Ahmed Kerim Kundi'nin seçim zaferi için oluşturulan araç konvoyuna kimliği belirlenemeyen kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

PPP'den yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanırken, şüphelilerin derhal yakalanması istendi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Ulusal Meclis seçimlerini, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci, PPP ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da Seçim Zaferini Kutlayan Araç Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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