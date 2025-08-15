Pakistan'da Sel ve Heyelan: 25 Ölü

İSLAMABAD, 15 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde şiddetli yağışların tetiklediği ani sel ve heyelanlar nedeniyle son 24 saat aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan Bölgesi Sözcüsü Faizullah Faraq, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Ghizer ilçesinin Khalthi köyünü vuran heyelanlarda 1'i kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü, köyde 6'dan fazla evin de toprak altında kaldığını belirtti.

Yerel polis, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesindeki Jabarrai köyünü vuran fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu ise en az 9 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel bir kurtarma ekibi, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Muzaffarabad bölgesindeki Nasirabad bölgesinde, sağanak yağışlar nedeniyle taşan Sacha Deresi'nin bir evi yıkıp aynı aileden 6 kişinin ölümüne neden olduğunu, birden fazla aracın sürüklendiğini ve dükkanların yıkıldığını söyledi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği uyarısında bulundu.