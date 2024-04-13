Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım sonucu 26 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.
Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, Pencap eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 12'den fazla kişinin yaralandığı Rahim Yar Han, Bahawalpur, Bahawalnagar and Lodhran bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Belucistan eyaletinin farklı bölgelerinden gelen ihbarlara göre şiddetli yağış ve sel nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Hayber Pahtunhva eyaletindeki yetkililer ise eyaletin kuzeybatısında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otaran çocukları görerek aracını durdurdu. Vali Aydoğdu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara şeker ve hediye verdi. Ayrıca çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı. Vali Aydoğdu, çocukların ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşmalarını istedi.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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