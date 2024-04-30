Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Yağışlar sonucunda 116 ev hasar gördü, bazı yollar ulaşıma kapandı. Ayrıca, 148 büyükbaş hayvan telef oldu. Acil yardım ekipleri sahada yardım çalışmalarına başladı ve yerel yönetimlere mali destek sağlanması talimatı verildi.

30.04.2024 13:11
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) açıklamasında, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle 116 evin hasar gördüğü ve bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 5'i çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, 148 büyükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi.

Acil yardım ekiplerinin şiddetli yağışlardan etkilenenlere yardım etmek için sahada olduğu aktarılan açıklamada, hasar gören yollarda onarım çalışmalarının başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yağışlardan etkilenenlere en kısa sürede mali destek sağlanması için yerel yönetimlere talimat verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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