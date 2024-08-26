Pakistan'da sivilleri hedef alan saldırı sonrası askeri operasyonlar devam ediyor

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen ve sivilleri hedef alan silahlı saldırı sonrası Pakistan ordusunun bölgeyi militanlardan temizlemek amacıyla başlattığı askeri operasyonlar devam ediyor.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda, militanlarla girilen çatışmalar sonucu 10 asker ile 4 kolluk kuvvetinin hayatını kaybettiği, 21 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, militanların Belucistan'ın Musakhel, Kalat ve Labela ilçelerinde sivilleri hedef alarak gece saatlerinden itibaren çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğu ve bölgenin barışçıl ortamını hedef aldığı aktarıldı.

Söz konusu saldırının ardından Belucistan'da askeri operasyonların sürdüğü belirtilen açıklamada, militanlarla mücadelede kararlılık mesajı verildi ve olayın faillerinin yakalanacağı ifade edildi.

23 sivil hayatını kaybetmişti

Sabah saatlerine doğru Belucistan'ın Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesinde yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yapmış, ardından üzerlerine ateş açmıştı.

Çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırıda, en az 23 yolcunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Militanların kimlik kontrolünde Belucistan'a çalışmaya gelen Pencablı yolcuları öldürdüğü belirtilmişti.

Olay sonrası, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olayı kınayarak militanlarla mücadelede kararlılık mesajı vermişti.

Belucistan'ın Noshki ilçesinde nisan ayında benzer bir saldırı meydana gelmiş, Pencab'dan gelen 9 yolcu teröristlerce öldürülmüştü.

Saldırıyı BLA üstlendi

Pakistan'da son yıllarda benzer saldırılar artış gösterdi. Saldırılar özellikle, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi de bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

BLA da açıklamasında bugün yaşanan saldırıyı üstlendi.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçleri, Belucistan'a çalışmaya gelen siviller ve burada iş yapan şirketlere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'ne göre geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi ve bu da 151 sivil ile 114 güvenlik gücünün ölümüne yol açtı.