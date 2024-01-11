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Pakistan'da siyasetçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da siyasetçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) mensubu siyasetçi Şah Halid, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırılar genel seçimler öncesi artış gösteriyor.

Pakistan\'da siyasetçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
11.01.2024 - 20:20,
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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) mensubu siyasetçi Şah Halid, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Svabi bölgesinde kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar, Halid'in aracına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda PTI'lı siyasetçi Halid yaşamını yitirdi.

Emniyet mensupları, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Genel seçimler öncesi saldırılar arttı

8 Şubat'taki genel seçimler öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde dün silahlı saldırıya uğrayan bağımsız milletvekili adayı Kelimullah Han ile 2 koruması yaşamını yitirmişti.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekili adayı Aslam Buledi'ye de Belucistan'ın Turbat bölgesinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaralanan Buledi, hastaneye kaldırılmıştı.

Eski milletvekili Muhsin Davar, 3 Ocak'ta Kuzey Veziristan'da konvoyuna yönelik silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İslam Uleması Cemiyeti Partisinden milletvekili adayı olan Kari Hayrullah da 3 Ocak'ta Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde uğradığı bombalı saldırıdan kurtulmuştu.

Kaynak: AA
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