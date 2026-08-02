Pakistan'da Terör Operasyonları: 54 Gözaltı - Son Dakika
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Pakistan'da Terör Operasyonları: 54 Gözaltı

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Pencap'ta düzenlenen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı, 419 operasyon gerçekleştirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Hindistan istihbaratı ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişi dahil 54 kişi gözaltına alındı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD) eyalet genelinde istihbarata dayalı 419 operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında sorgulanan 422 kişiden çeşitli terör örgütleriyle ya da Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadıyla (RAW) bağlantılı olduğu ileri sürülen 5 kişi dahil 54 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yaklaşık 7,9 kilogram patlayıcı madde, 12 el yapımı patlayıcı (EYP), fünyeler, tabanca ve tüfekler ile yasaklı örgütlere ait kitap, dergi, broşür, bayrak, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

Yetkililer, son sekiz haftada polis ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa 13 bin 572 operasyon düzenlediğini, söz konusu operasyonlar kapsamında 494 bin 642 kişinin incelendiğini ve 1000'den fazla kişiye farklı suçlamalarla dava açıldığını belirtti.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Terör Operasyonları: 54 Gözaltı - Son Dakika

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