Pakistan'da terör saldırısıyla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pakistan'da terör saldırısıyla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı

Pakistan\'da terör saldırısıyla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı

Pakistan'da 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Yakalanan kişilerin Pakistan Talibanı üyesi olduğu ve başka örgüt üyelerinin de tespit edildiği belirtildi.

29.04.2024 23:07
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Pakistan'da 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) tarafından yürütülen operasyonda, Çinli mühendisler ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıyla ilişkili 4 kişi yakalandı.

CTD Sözcüsü tarafından basına yapılan açıklamada, yakalanan 4 kişinin Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu ve bu kişilerle bağlantılı başka örgüt üyelerinin de tespit edildiği belirtildi.

Nisan ayının başında da CTD, terör saldırısıyla bağlantılı olarak 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna, 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı hafta, Çin'in Pakistan'da yürüttüğü diğer projelere yönelik de saldırılar olmuştu. Belucistan eyaletinde bir hava üssü ve bir limana da saldırılar düzenlenmişti.

Temmuz 2021'de Dasu Hidroelektrik Santrali projesini hedef alan intihar saldırısında da 9 Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da terör saldırısıyla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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