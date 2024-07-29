İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu - Son Dakika
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İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

Pakistan'da iki aşiret arasında çıkan, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı toprak kavgasında 35 kişi hayatını kaybetti, 166 kişi ise yaralandı. Tansiyonun yüksek olması nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verilirken ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu. Ülkede gıda ve ilaç tedarikinde sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.

29.07.2024 13:35
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında çıkan toprak kavgası sonucu 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı. Çatışmaların beş gün önce başladığı belirtilirken, tansiyonun yüksek olması sebebiyle eğitim ve ticaret faaliyetleri durduruldu.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 5 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arasında toprak kavgası nedeniyle çatışmaların başladığını belirtti. Yetkililer, son 5 gün içinde çatışmalarda 35 kişinin öldüğünü ve 166 kişinin yaralandığını bildirdi.

TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklansa da çatışmalar, dün geç saatlere kadar sürdü. Bölgedeki tansiyonun yüksek olması sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, pazarlar hafta sonu kapalı kaldı. Ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu.

ROKETLER VE FÜZELER KULLANILDI

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti. Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaya dönüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Okur: Dünyanın en büyük aşireti Ülkü Ocaklarıdır, 11 22 Yanıtla
    Ibo Türkkan: Ondan kendi adaminizi katlettiniz 21 3
  • Mahmut Karakuş: loading new Türkiye... 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: asiretler 10 1 Yanıtla
  • Teknoto Life: Harika ortam... 8 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: aynen çatışmaya devam edin, yoksa din elden gider haaaaa... 3 4 Yanıtla
  • Mert Mertcan: Bence catismalar devam etmeli, daha cok kayip dünyaya zarar veren insan sayisinin azalmasi demek, bu tür catismalari destekliyorum.. 0 2 Yanıtla

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