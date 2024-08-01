Pakistan'da toprak kavgası nedeniyle çıkan çatışmalara 2 aylık ateşkes - Son Dakika
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Pakistan'da toprak kavgası nedeniyle çıkan çatışmalara 2 aylık ateşkes

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle çıkan silahlı çatışmalara 2 aylık ateşkes kararı alındı. Geleneksel bir meclis olan 'Jirga' üyeleri, anlaşmayı bozan tarafa para cezası verileceğini duyurdu. Çatışmalarda 50 kişi öldü, 226 kişi yaralandı.

01.08.2024 15:35
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, iki aşiret arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle bir haftayı aşkın süredir devam eden ve 50 kişinin öldüğü silahlı çatışmalara 2 aylığına ara verildi.

Geo News televizyonunun haberine göre, 8 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle çıkan çatışmalarda, 2 aylığına ateşkes kararı alındı.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında, 2 aylık ateşkes anlaşması imzalandı.

Geleneksel bir meclis olan "Jirga" üyeleri, anlaşmayı bozan tarafa 431 bin dolar para cezası verileceğini duyurdu.

Çatışmalarda 50 kişi öldü, 226 kişi yaralandı

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar, havan topları ve füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların bir süre sonra mezhep çatışmasına dönüştüğünü belirtmişti.

Yetkililer, 8 gün süren çatışmalarda 50 kişinin öldüğünü, 226 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da toprak kavgası nedeniyle çıkan çatışmalara 2 aylık ateşkes - Son Dakika

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