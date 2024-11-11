Pakistan'da Tren Seferleri Durduruldu - Son Dakika
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Pakistan'da Tren Seferleri Durduruldu

Belucistan'daki patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, Ketta'ya tren seferleri 4 gün durduruldu.

11.11.2024 12:46
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Pakistan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki patlamanın ardından Ketta kentine gidiş-dönüş tren seferleri 4 günlüğüne durduruldu.

Pakistan Demir Yollarından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği Belucistan eyaletindeki Ketta'da güvenlik gerekçesiyle tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ketta'ya gidiş ve dönüş yolculuklarının 4 günlüğüne durdurulduğu kaydedildi.

Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinde 9 Kasım'da tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Tren Seferleri Durduruldu - Son Dakika

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