Pakistan'da Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

- Pakistan'da yoğun sis etkili oldu

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve ulaşım aksadı.

Pakistan'da yoğun sisi etkili oldu. Pencap eyaletini saran sis nedeniyle görüş mesafesi Narowal kentinde 100 metreye düştü. Ulaşımda da aksamalar yaşanırken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Sis tabakası nedeniyle araç trafiği etkilendi. Uçuşların bazılarında gecikmeler yaşanırken bazıları da iptal edildi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera Ismail Khan bölgesinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 300 metreye düştü.