Pakistan Dağcılığa Kısıtlama Getirmeyecek

17.08.2025 12:23
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen dağcılık faaliyetlerine karşı uyarı veya kısıtlama yapmayacak.

Pakistan, dağcıların son dönemdeki ölümlerinin ardından bu faaliyetlere ilişkin herhangi bir uyarı veya kısıtlama getirmeyeceğini duyurdu.

Gilgit Baltistan Bölgesi Sözcüsü Faizullah Faraq, yaptığı açıklamada, dağcıların zorlu hava koşulları ve diğer risklerin farkında olduklarını belirtti.

Faraq, "Buna rağmen bu zorlukları bilinçli olarak kabul ediyor ve zirve denemeleri için buraya geliyorlar." diyerek dağcılık faaliyetlerine ilişkin herhangi bir uyarı veya kısıtlama getirilmeyeceğini açıkladı.

Olimpiyat şampiyonu Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Pakistan'da dağ tırmanışı yaparken düşen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Benzer şekilde Çinli dağcı Guan Cing de dünyanın ikinci en yüksek zirvesi K2'den inişi sırasında düşen kayaların çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Her yıl yüzlerce dağcı, Pakistan'ın kuzeyindeki dağlara tırmanıyor ancak çığlar ve ani hava değişimleri kazalara yol açabiliyor.

Bölgede bu yıl muson yağmurları nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Kaynak: AA

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
