Pakistan'daki Patlamada 16 Ölü - Son Dakika
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Pakistan'daki Patlamada 16 Ölü

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Hayber Pahtunhva'da polis karakolu önündeki patlamada ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 21'e yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, dün eyaletin Swat bölgesindeki polis karakolu önünde yaşanan patlamaya ilişkin bilgi paylaştı.

Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Patlama dün, karakola girmeye çalışırken görevdeki polislerce durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirmesiyle meydana gelmişti.

Yetkililer, patlamanın olduğu sırada karakol yakınlarında bir kalabalığın "barış yanlısı" protesto için toplandığını ve göstericilerin saldırıdan etkilendiğini aktarmıştı.

Henüz hiçbir grubun üstlenmediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki Patlamada 16 Ölü - Son Dakika

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