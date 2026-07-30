Pakistan\'dan ABD-İran Gerilimine Diplomatik Çağrı

İSLAMABAD, 30 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirterek, iki tarafı müzakereler devam ederken İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönmeye çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, perşembe günkü haftalık basın toplantısında, "Taraflar arasında, Hürmüz Boğazı'ndaki durum başta olmak üzere durumu normalleştirmeye ve gerginliği azaltmaya yönelik müzakereler devam etmektedir" dedi.

İki tarafı İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri döndürmek için "her türlü çabayı" gösterdiklerini belirten Andrabi, bunun gerçekleşmesi halinde mutabakat zaptının ruhuna ve Pakistan-Katar ortak bildirisine uygun olarak "gerginlik yaratan tüm kaynakların ortadan kaldırılabileceğini" ifade etti.

Körfez bölgesinde son günlerde nispeten sakin bir ortam olmasına rağmen güvenlik durumunun "istikrarsızlığını" koruduğunu kaydeden sözcü, diyalog ve diplomasinin ileriye dönük tek geçerli yol olduğuna inandıklarını vurguladı.

İran ile ABD arasında ateşkesin sürmesi ve diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Andrabi, İslamabad'ın bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesindeki rolünü sürdüreceğini belirtti.

Andrabi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın, bölgede barışı korumak ve Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı üzerinden yasal deniz ticaretinin kesintisiz akışını sağlamak üzere yakın işbirliği içinde çalışmaya karar verdiklerini de duyurdu.