Pakistan'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın çözüme kavuşturulması için Washington ve Tahran yönetiminin müzakerelere zemin hazırlanması konusunda İslamabad'a duyduğu güveni ifade ettiğini aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Dar'ın İslamabad'da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı" sonrasında yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasının dökümünü yayımlandı.

Dar, görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın "erken ve kalıcı olarak sona ermesinin" yollarını ele aldıklarını kaydetti.

Mevcut durumun etkileri nedeniyle duydukları endişeyi ifade ettiklerini ve "savaşın yalnızca ölüm ve yıkıma yol açtığı" konusunda hemfikir olduklarını aktaran Dar, ABD ile İran arasında İslamabad'da müzakere düzenlenmesi olasılığını da görüştüklerini söyledi.

Dar, bölgedeki durumun kontrol altına alınması, gerilimin artmasının önlenmesi ve taraflar arasında görüşmeler için uygun şartların oluşturulması gibi konularda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bakan Dar, Pakistan'ın bölgede barışa yönelik çabalarına verdikleri destekten ötürü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'ye teşekkür etti.

Bu süreçte ABD ile görüşmeleri de sürdürdüklerini ifade eden Dar, İran ve ABD'nin müzakerelere zemin hazırlanması konusunda İslamabad'a duyduğu güveni ifade etmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pakistan, devam eden çatışmanın kapsamlı ve kalıcı çözümü için gelecek günlerde iki taraf arasında anlamlı görüşmelere ev sahipliği yapmak ve zemin hazırlamaktan onur duyacaktır."

Dar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Dışişleri Vang Yi ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü, Guterres ve Yi'nin Pakistan'ın ABD-İran arasındaki görüşmelere ilişkin attığı adımları desteklediğini ifade ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılmıştı.