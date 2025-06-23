Pakistan'dan ABD'nin İran Saldırısına Tepki

İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırılarını kınayarak, bölgedeki gerilimlerin daha da tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "İran'a yönelik devam eden saldırganlık nedeniyle yaşanan eşi benzeri görülmemiş gerilim ve şiddet artışı son derece rahatsız edici. Gerilimin daha fazla tırmanması bölge ve ötesinde ciddi zarar verici sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Sivillerin can ve mal güvenliğine saygı duyulması ve çatışmanın derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan bakanlık, tüm tarafların başta uluslararası insani hukuk olmak üzere uluslararası hukuka bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Bakanlık, BM Antlaşması'nın ilke ve amaçları doğrultusunda diyalog ve diplomasiye başvurmanın bölgedeki krizlerin çözümü için tek geçerli yol olduğunu da ekledi.