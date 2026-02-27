Pakistan'dan Afganistan'a Meşru Müdafaa Operasyonu - Son Dakika
Pakistan'dan Afganistan'a Meşru Müdafaa Operasyonu

27.02.2026 18:28
Pakistan, Afganistan'dan gelen saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında operasyonlar düzenledi.

Pakistan, Afganistan'ın saldırılarına karşı düzenlediği operasyonların meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan yönetiminin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak operasyonlar düzenlediği, bu kapsamda Afganistan tarafında "ağır kayıplar" verildiği ve bazı lojistik noktaların hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, "Pakistan'ın eylemleri, meşru müdafaa hakkı kapsamında, vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Afgan topraklarında faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı gruplara karşı Afganistan yönetiminden önlem alması istenilen açıklamada, yeni saldırıların "ölçülü ve kararlı şekilde" karşılık bulacağı kaydedildi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

