Pakistan'dan Afganlara Tutuklama Talimatı - Son Dakika
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Pakistan'dan Afganlara Tutuklama Talimatı

Pakistan\'dan Afganlara Tutuklama Talimatı
29.06.2026 10:54
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Pakistan, geçerli vizesi olmayan Afgan vatandaşlarının derhal tutuklanması talimatı verdi.

İSLAMABAD, 29 Haziran (Xinhua) -- Pakistan İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz'dan itibaren, geçerli vizesi olmadan ülkede ikamet eden tüm Afgan vatandaşlarının derhal tutuklanması talimatı verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın pazar günü tüm eyaletlerin genel sekreterliklerine, kuzeydeki Gilgit-Baltistan bölgesine, Pakistan kontrolündeki Keşmir'e ve İslamabad Başkent Bölgesi yönetimine gönderdiği tebligatın, Yasadışı Yabancı Uyruklu Kişilerin Geri Gönderilmesi Planı'na ilişkin 1 Haziran'da düzenlenen değerlendirme toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Talimat uyarınca eyalet hükümetleri, bölge yönetimleri, polis ve kolluk kuvvetlerinin, vize süresi dolanlar da dahil olmak üzere Afgan vatandaşlarının ülkelerine iade ve sınır dışı süreçlerini hızlandırması ve geri gönderme planını sıkı şekilde uygulaması gerekiyor.

Bakanlık, 11 Temmuz'dan itibaren geçerli vizesi olmayan Afgan vatandaşlarının sayısı, haklarında yapılan işlemler ve mevcut durumları hakkında bakanlığa günlük rapor sunulmasını da istedi.

Pakistan, 2023 yılında ülkede kaçak şekilde bulunan yabancı uyruklu kişilere yönelik büyük bir operasyon başlatmış, geçen yıl da yüz binlerce Afgan vatandaşının oturum iznini iptal ederek yabancı uyruklu kişileri ülkelerine geri gönderme çalışmalarına hız vermişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, 2025 yılında Pakistan'da bulunan 1 milyondan fazla Afgan mülteci ülkelerine geri döndü. Dönüşlerin bu yıl da devam ettiğini belirten ajans, Pakistan ve İran'da bulunan 150.000'e yakın Afgan mültecinin şubat ortasına kadar ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Afganlara Tutuklama Talimatı - Son Dakika

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