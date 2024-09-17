Pakistan'dan Filistin için destek çağrısı

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Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Münir Akram, Filistin'in sunduğu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısına ilişkin olarak, "Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanabilmeleri için somut adımlar atmalıyız." dedi.

Büyükelçi Akram, BM Genel Kurulunda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturumda yaptığı konuşmada, Filistin'in sunduğu karar tasarısına destek verdi.

Akram, bu karar tasarısının, uluslararası toplumun İsrail'i Gazze'deki "soykırıma varan askeri harekatını" ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaya ve kuvvetlerini derhal geri çekmeye "zorunlu kılma" çabalarını yeniden canlandıracağını ifade etti.

İsrail'e askeri ve maddi destek sağlamaya devam eden devletlere bu desteği durdurma çağrısı yapan Akram, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi ve iki devletli çözümü ilerletmek için Uluslararası Filistin Konferansı'nın toplanmasının önemine dikkati çekti.

Akram, "Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanabilmeleri için somut adımlar atmalıyız." ifadesini kullandı ve Pakistan'ın Filistin'in sunduğu karar tasarısının kabul edilmesini aktif bir şekilde destekleyeceğini belirtti.

UAD'nin görüşü ve söz konusu tasarının kabulünün Filistin halkının "çektiği acıların sona erdirilmesi" yönünde kararlı bir adım olacağını vurgulayan Akram, "İnşallah, Filistin yakında özgür olacak." dedi.

Karar tasarısı

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadesi yer alıyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.