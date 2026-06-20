Pakistan'dan İran'a ABD-İran Müzakereleri Ziyareti - Son Dakika
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Pakistan'dan İran'a ABD-İran Müzakereleri Ziyareti

20.06.2026 10:48
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Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, ABD-Iran müzakerelerini takip etmek için Tahran'a gitti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin Tahran'a gittiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat sürecinde arabuluculuk rolünü yürüten Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin ilerleyişini takip etmek üzere söz konusu ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'dan İran'a ABD-İran Müzakereleri Ziyareti - Son Dakika

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