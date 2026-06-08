Pakistan'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da son dönemdeki şiddet artışının "kırılgan bir ateşkesin tehlikelerini" anımsattığını belirterek, tüm taraflara "barışa biraz daha şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımında, Orta Doğu'daki son dönemde yaşanan şiddet artışının "kırılgan bir ateşkesin tehlikelerini ve yol açabileceği dayanılmaz sonuçları acı şekilde hatırlattığı" değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar arasında krize, barışçıl diplomatik çözüm için "kardeşler ve ortaklarla birlikte gayret ve özenle çalıştıklarını" belirten Şerif, "Özellikle de nihai hedefe neredeyse ulaşılmışken tüm tarafları itidal göstermeye ve barışa biraz daha şans vermeye içtenlikle çağırıyoruz. Şiddet ve yıkım yerine, parlak başarı olasılıkları olan barış ve diplomasi yolunda kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı saldırılar

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.