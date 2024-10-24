Pakistan'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

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İSLAMABAD, 24 Ekim (Xinhua) -- Pakistan, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne, 22 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" denildi.

Pakistan hükümetinin Türkiye'nin terörle mücadele çabalarına olan sarsılmaz desteğinin vurgulandığı açıklamada, "Pakistan, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir" denildi.

Açıklamada Pakistan'ın, Türk ulusunun kendine özgü cesareti ve kararlılığıyla terör belasını yeneceğine inandığı ifade edildi.