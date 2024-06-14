Pakistan Demiryolları, Çin'in teknoloji transferiyle yerel olarak üretilen yük vagonlarını hizmete dahil etti - Son Dakika
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Pakistan Demiryolları, Çin'in teknoloji transferiyle yerel olarak üretilen yük vagonlarını hizmete dahil etti

Pakistan Demiryolları, Çin'in teknoloji transferi sayesinde yerel olarak üretilen yüksek kaliteli 40 yük vagonunu hizmete dahil etti. Yeni tasarım, yük trenlerinin konteynerleri etkin şekilde taşımasına olanak tanıyarak kullanışlılıklarını artırdı. Bu gelişme, nakliye hizmetlerini hızlandırmanın yanı sıra ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlayacak. Yerel olarak üretilen vagonlar, Pakistan Demiryolları'nın nakliye gelirini artırarak kurumun mali istikrarını sağlamayı hedefliyor. Çin'in işbirliğiyle 2025-26 mali yılına kadar 820 yeni vagon demiryolu sistemine entegre edilecek.

14.06.2024 16:51
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İSLAMABAD, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Demiryolları, Çin'in teknoloji transferi sayesinde yerel olarak üretilen yüksek kaliteli 40 yük vagonunu hizmete dahil etti.

Şirketten Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Demiryolları, yük trenleri için uluslararası standartta vagonları envanterine ekleyerek kendi kendine yetme yolunda kayda değer bir adım attı" ifadesi yer aldı.

Lahor bölgesinin doğusundaki tren istasyonunda bu "modern vagonları" hizmete koyan Pakistan Demiryolları CEO'su Aamir Ali Baloch, yerel üretimin ithalata bağımlılığı azaltma ve döviz tasarrufu sağlama yolunda kritik bir adım olduğunu söyledi.

Baloch, yeni tasarımın, yük trenlerinin konteynerleri etkin şekilde taşımasına olanak tanıyarak kullanışlılıklarını artırdığını ifade etti.

Baloch, "Geçmişte yük trenlerinin hızının düşük olması, ticari malların taşınmasında büyük gecikmelere yol açıyordu. Yeni vagonların filomuza katılmasıyla yük trenlerinin hızı saatte 100 kilometreye çıkacak" dedi.

Yetkili, bu gelişmenin yalnızca nakliye hizmetlerini hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlayacağını kaydetti.

Baloch, yerel olarak üretilen vagonların Pakistan Demiryolları'nın nakliye gelirini yılda 9 milyar rupiden (yaklaşık 32 milyon ABD doları) fazla artırmasının ve kurumun çok ihtiyaç duyduğu mali istikrarı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Yetkiliye göre, 2025-26 mali yılının sonuna kadar Çin'in işbirliğiyle 820 yeni vagon demiryolu sistemine entegre edilecek.

Baloch, bu işbirliğinin Pakistan Demiryolları'nın modernizasyon ve verimliliğe yönelik kararlılığını yansıttığını ve ülkenin taşımacılık sektöründe yeni bir standart oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Pakistan Demiryolları, Çin'in teknoloji transferiyle yerel olarak üretilen yük vagonlarını hizmete dahil etti - Son Dakika

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