Pakistan Dışişleri Bakanı Çin\'e Ziyarette Bulunacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Yardımcısı Dar, Çin ziyaretinde ikili ve bölgesel konuları görüşecek.

İSLAMABAD, 31 Mart (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar salı günü Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimleri yatıştırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırırken, iki ülkenin dışişleri bakanları cuma günü İran'daki son durumla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Dar'ın Çin ziyaretinin iki tarafa da, bölgesel gelişmelerin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren ikili ve küresel meseleler hakkında derinlemesine görüşmeler yapma fırsatı sunacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:54:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.