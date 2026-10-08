Pakistan Donanması Umman Denizi'nde 96 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Pakistan Donanması Umman Denizi'nde 96 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi

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Pakistan Donanması Umman Denizi\'nde 96 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi
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Pakistan donanması, Umman Denizi'nde iki ayrı operasyonda yaklaşık 96 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi. İki ahşap tekneden yaklaşık 850 kilogram kristal metamfetamin ve 2.000 kilogram esrar çıkarıldı; uyuşturucular yasal işlem için makamlara teslim edilecek.

İSLAMABAD, 8 Ekim (Xinhua) -- Pakistan donanması, Umman Denizi'nde düzenlediği iki ayrı operasyonda yaklaşık 96 milyon ABD doları değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde konuşlandırılmış Pakistan Donanması'na ait YARMOOK gemisi, operasyonlar sırasında Pakistan kıyıları açıklarında iki ahşap tekneyi durdurdu.

Operasyonlarda teknelerin içindeki gizli bölmelerden yaklaşık 850 kilogram kristal metamfetamin ve 2.000 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen uyuşturuculara el konulduğu ve daha sonra imha ve yasal işlemler için ilgili makamlara teslim edileceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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