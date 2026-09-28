Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, ABD komisyonuna Pakistan deneyimlerini önerdi - Son Dakika
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Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, ABD komisyonuna Pakistan deneyimlerini önerdi

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Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD Afganistan Savaş Komisyonu heyetiyle Rawalpindi'de bir araya geldi. Munir, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığını gözden geçiren heyete bölgesel bakış açısının yanı sıra Pakistan'ın deneyimlerinin de dikkate alınmasını önerdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD Afganistan Savaş Komisyonu heyetine Afganistan'ı değerlendirirken, bölgesel bakış açısının yanı sıra Pakistan'ın deneyimlerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ABD Afganistan Savaş Komisyonu heyetinin, Rawalpindi kentindeki Pakistan Ordusu Genel Karargahı'nda Munir ile bir araya geldiği aktarıldı.

Heyetin, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığını gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki gelişmelerin de ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Munir'in çatışmayı şekillendiren güvenlik dinamiklerine ilişkin Pakistan'ın bakış açısını paylaştığı ve ABD'nin Afganistan'daki uzun süreli varlığı sırasında ülkesinin karşılaştığı zorluklara dikkati çektiği ifade edildi.

Munir'in çatışmanın stratejik, diplomatik ve operasyonel boyutları değerlendirilirken, bölgesel bakış açısının yanı sıra Pakistan'ın deneyimlerinin de dikkate alınması gerektiğini önerdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriRawalpindiAfganistanPolitikaPakistanGüncelDünyaSon Dakika

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