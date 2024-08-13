Pakistan, Hindistan'da Radyoaktif Madde Bulunmasını Endişe Verici Buluyor

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Pakistan hükümeti, Hindistan'da birkaç kişinin üzerinde radyoaktif madde bulunmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki nükleer ve radyoaktif materyallerin "hırsızlığı ve satışı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Hindistan'da bir grup insanın üzerinde radyoaktif özelliği olan Kaliforniyum maddesi bulunmasının endişe verici olduğu belirtildi.

Söz konusu maddenin yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu kaydedilen açıklamada, birçok kez yinelenen bu olayların Hindistan'ın "nükleer ve diğer radyoaktif maddelerin güvenliği ve emniyeti için aldığı tedbirlerin sorgulanmasına yol açtığı" vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Hindistan hükümeti yetkililerinden konuya ilişkin açıklama talep ettiği hatırlatılarak, bu ve benzeri olayların kapsamlı bir şekilde soruşturulması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.