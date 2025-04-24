Pakistan, Hindistan'ın Su Girişimlerine Yanıt Verdi - Son Dakika
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Pakistan, Hindistan'ın Su Girişimlerine Yanıt Verdi

Pakistan, Hindistan'ın İndus Havzası'ndaki su haklarına saldırıyı savaş nedeni sayacağını duyurdu.

24.04.2025 17:06
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Pakistan, Hindistan'ın, İndus Havzası'nda yasal olarak Pakistan'a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönlendirmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş nedeni" sayılacağını bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'deki terör saldırısını takiben Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğinde düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı askıya alma yönündeki tek taraflı kararının reddedildiği, anlaşmanın bölgesel istikrar için önem taşıdığı aktarılan açıklamada, Pakistan'ın su haklarını koruma konusundaki kararlılığının altı çizildi.

İndus Suları Anlaşması uyarınca, yasal olarak Pakistan'a ait kabul edilen nehirlerin suyunun akışını değiştirmeye yönelik herhangi bir girişiminin kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın sahip olduğu suyun akışının engellenmesi ya da yönünün değiştirilmesi, savaş ilanı olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın İslamabad'da bulunan diplomatik personeline 30 Nisan itibarıyla en fazla 30 kişilik kontenjan sınırlaması getirildiği ve Pakistan hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapatıldığı vurgulandı.

Hindistan'la yapılan her türlü ticaretin de askıya alındığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki Wagah Sınır Kapısı'nın da derhal kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sadece Şimla Anlaşması değil, Hindistan ile imzalanan tüm ikili anlaşmaları askıya alma hakkına sahip olunduğu belirtildi.

İki ülke arasında 1972'de imzalanan Şimla Anlaşması ile belirlenen Kontrol Hattı (LoC), Keşmir'in Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgelere ayrılmasını sağladı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve tüm Pakistan vatandaşlarına verilen vizeleri iptal etmişti.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında İndus Suları Anlaşması, Dünya Bankasının garantörlüğünde 1960'ta imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a; Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü Pakistan'a verilmişti. Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak 2019'da Dünya Bankasına şikayette bulunmuştu.

Buna rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı. Ratle Barajı'nın da 2026'da açılması planlanıyor. Hindistan, baraj projelerinin anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor. Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan, Hindistan'ın Su Girişimlerine Yanıt Verdi - Son Dakika

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