Pakistan Hükümeti Sosyal Medya Platformlarına Terörist Hesap Engelleme Talep Etti

Pakistan hükümeti, küresel sosyal medya kuruluşlarından platformlarında propaganda yapan yasaklı terörist grupların hesaplarını derhal engellemelerini istedi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan İçişleri Bakanı Danışmanı Talal Chaudhry, düzenlediği ortak basın toplantısında sosyal medya operatörlerinden platformlarında propaganda yapan yasaklı terörist grupların hesaplarının engellenmesi ve kaldırılması konusunda işbirliği talep etti.

Bu hesapları işletenlerin bilgilerinin paylaşılmasını isteyen Chaudhry, aralarında ABD ve İngiltere'de yasaklanan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırım uygulananların da bulunduğu terörist grup ve kişilerin X, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında birçok hesabının olduğunu dile getirdi.

Chaudhry, sosyal medya şirketlerinden "ayna hesapları" önlemek için yapay zeka kullanmalarını isteyerek, bu tür hesaplara karşı otomatik tespit ve otomatik engelleme algoritmalarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Hukuk ve Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Barrister Aqeel Malik ise yetkililerin çeşitli platformlarda yasaklı terörist gruplarla ilişkili 481 hesabı ortaya çıkararak sosyal medya kuruluşlarına bildirdiğini dile getirdi.

Sosyal medya şirketlerini "bu yeni tehditle mücadelede terörle mücadele operasyonlarını güçlendirmek" için hesap sahipleri hakkında bilgi paylaşmaya çağıran Malik, benzeri faaliyetlerde bulunan daha fazla hesabın tespiti için yapay zeka yöntemlerini de içeren sıkı tedbirler uygulamalarını istedi.

Malik, Pakistan Talibanı (TTP), DEAŞ/H (ISKP), Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi terör gruplarının sosyal medya platformlarında aktif varlık gösterdiklerini belirterek, bu grupların ABD ve İngiltere tarafından da yasaklandığını hatırlattı.

Pakistan'ın terörle mücadele konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Malik, bu grupların sahadaki faaliyetlerinin yanı sıra dijital alanda da yeni eğilimlerin gözlendiğine dikkati çekti.