Pakistan hükümeti, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a saldırılarını kınadı ve bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sivil altyapının ve ekonomik tesislerin hedef alınmaya devam edilmesinin masum insanların hayatını tehlikeye attığı ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtilerek, "Bu saldırganlık eylemi, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın, Suudi Arabistan hükümeti ve halkının yanında olduğu ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, başkent Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birine Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini bildirmişti.